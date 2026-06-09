Москва9 июн Вести.Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр рассчитывает провести встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, чтобы закрепить соглашение о возвращении прав венгерскому нацменьшинству в Закарпатье.

В интервью телекомпании ATV венгерский премьер напомнил о договоренности, достигнутой 3 июня. Соглашение о восстановлении Украиной прав закарпатских венгров заключено пока на экспертном уровне, закрепить политически его еще предстоит, отметил Мадьяр.

Встречу с Зеленским премьер-министр Венгрии предложил провести в городе Берегово в Закарпатье. Этот город, по словам Мадьяра, "вполне подходит для встречи", поскольку является единственным крупным городом с венгерским большинством.

И надеюсь, что украинская сторона действительно выполнит все свои обязательства подчеркнул премьер-министр Венгрии

Ранее Мадьяр заявил, что новая глава в венгерско-украинских отношениях может быть открыта, если Украина возьмет на себя обязательства в полной мере урегулировать права венгерского меньшинства в Закарпатье. Шаги по возвращению прав закарпатским венграм Киеву предстоит включить в свой план действий по вступлению в ЕС, и в случае нарушения этих обязательств Венгрия остановит европейские переговоры с Украиной.

4 июня стало известно, что Венгрия после 17 месяцев блокировки сняла вето, мешавшее вступлению Украины в ЕС.