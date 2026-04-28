Мадьяр намерен встретиться с Зеленским в июне и обсудить закарпатских венгров Мадьяр изъявил желание обсудить с Зеленским закарпатских венгров

Москва28 апр Вести.Лидер партии "Тиса", победившей на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр заявил, что намерен встретиться с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить закарпатских венгров. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Заявление было сделано по итогам встречи с мэром закарпатского города Берегово Золтаном Бабьяком. Мадьяр сообщил, что Будапешт продолжит помогать закарпатским венграм.

Я инициирую встречу с Владимиром Зеленским, символически в Берегово – городе с венгерским большинством – в начале июня говорится в публикации

По словам политика, целью встречи является помощь "положению венгров в Закарпатье и их пребыванию на родине". По его словам, Украине пора отменить юридические ограничения, которые действовали более 10 лет, и восстановить все культурные, языковые, административные и образовательные права закарпатских венгров.