Москва8 июлВести.Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и глава киевского режима Владимир Зеленский договорились в ближайшее время провести первую двустороннюю встречу. Об этом венгерский премьер заявил на полях саммита НАТО в Анкаре.
Мадьяр еще до вступления в должность премьер-министра предлагал Зеленскому встретиться, однако двустороннюю встречу до сих пор не удавалось согласовать.
Вчера у меня была возможность коротко поговорить с Зеленским, и мы договорились провести двустороннюю встречу в ближайшем будущемсказал венгерский премьер журналистам
Ранее Мадьяр раскрыл план действий Венгрии в случае принятия Украины в ЕС.