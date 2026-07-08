Мадьяр договорился с Зеленским о первой двусторонней встрече Мадьяр и Зеленский договорились вскоре провести первую двустороннюю встречу

Москва8 июл Вести.Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и глава киевского режима Владимир Зеленский договорились в ближайшее время провести первую двустороннюю встречу. Об этом венгерский премьер заявил на полях саммита НАТО в Анкаре.

Мадьяр еще до вступления в должность премьер-министра предлагал Зеленскому встретиться, однако двустороннюю встречу до сих пор не удавалось согласовать.

Вчера у меня была возможность коротко поговорить с​​​ Зеленским, и мы договорились провести двустороннюю встречу в ближайшем будущем сказал венгерский премьер журналистам

Ранее Мадьяр раскрыл план действий Венгрии в случае принятия Украины в ЕС.