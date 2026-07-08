Москва8 июлВести.Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр в ходе саммита НАТО в Анкаре заверил, что страна не будет поставлять вооружение Украине.
При этом он заявил, что Киев якобы является жертвой конфликта, а Москва – "агрессором".
Мы продолжаем оказывать гуманитарную помощь Украине. Но, как я уже много раз говорил, Венгрия не будет поставлять Украине оружиесказал Мадьяр
Мадьяр также сообщил, что договорился о двусторонней встрече с лидером киевского режима Владимиром Зеленским.
23 июня сообщалось, что Венгрия заблокировала ключевой процедурный этап, необходимый для продвижения заявок Украины и Молдавии на членство в Евросоюзе.