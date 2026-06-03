Москва3 июнВести.Венгрия может предложить дипломатическую помощь для приближения мира на Украине, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
По его словам, страна также может стать местом проведения переговоров.
Мы можем предоставить дипломатическую и гуманитарную помощь, а также Венгрия могла бы стать местом для проведения переговоровсказал он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung
Мадьяр отметил, что поставки оружия никак не приближают окончания горячей фазы противостояния на Украине.
Ранее Мадьяр подтвердил отказ от военных поставок Киеву на встрече с руководством НАТО.