Мадьяр: переговоры о мире на Украине могли бы пройти в Венгрии

Премьер Венгрии предложил посреднические услуги для урегулирования на Украине Мадьяр: переговоры о мире на Украине могли бы пройти в Венгрии

Москва3 июн Вести.Венгрия может предложить дипломатическую помощь для приближения мира на Украине, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

По его словам, страна также может стать местом проведения переговоров.

Мы можем предоставить дипломатическую и гуманитарную помощь, а также Венгрия могла бы стать местом для проведения переговоров сказал он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung

Мадьяр отметил, что поставки оружия никак не приближают окончания горячей фазы противостояния на Украине.

Ранее Мадьяр подтвердил отказ от военных поставок Киеву на встрече с руководством НАТО.