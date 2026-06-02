Москва2 июнВести.Позиция Венгрии относительно Украины остается неизменной, Будапешт по-прежнему не будет поставлять оружие Киеву. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
По его словам, смена власти никак не повлияет на позицию страны по этому вопросу.
Венгрия и при новом правительстве не отправляет ни военных, ни оружие на Украинусказал Мадьяр во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем
Ранее украинский историк Марта Гавришко заявила, что надежда Киева на нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра не оправдалась.