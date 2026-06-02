Мадьяр: Венгрия по-прежнему не намерена отправлять оружие и солдат на Украину

Венгрия отказалась от предоставления военной помощи Киеву Мадьяр: Венгрия по-прежнему не намерена отправлять оружие и солдат на Украину

Москва2 июн Вести.Позиция Венгрии относительно Украины остается неизменной, Будапешт по-прежнему не будет поставлять оружие Киеву. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

По его словам, смена власти никак не повлияет на позицию страны по этому вопросу.

Венгрия и при новом правительстве не отправляет ни военных, ни оружие на Украину сказал Мадьяр во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем

Ранее украинский историк Марта Гавришко заявила, что надежда Киева на нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра не оправдалась.