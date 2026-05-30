Москва30 мая Вести.Надежда Киева на нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра не оправдалась. Об этом рассказала украинский историк Марта Гавришко.

Соответствующий пост на своей странице в социальной сети X она опубликовала в ответ на заявление Мадьяра о том, что Будапешт не станет поставлять Киеву оружие и военную технику.

Украинцы надеялись избавиться от [бывшего премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана, но в итоге получили гораздо большую головную боль… Судя по всему, [глава киевского режима] Владимир Зеленский теперь полон решимости поссориться со всеми без исключения соседями заявила она

Предыдущее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что ответственность за ухудшение двусторонних отношений лежит на Киеве, и подчеркивало, что Будапешт не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье, в частности, на получение образования на родном языке.

Новый премьер уже заявил, что выполнение Киевом 11 требований Будапешта по восстановлению прав венгров Закарпатья является обязательным условием для одобрения Венгрией начала процесса приема Украины в ЕС.