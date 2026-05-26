В ЕК призвали Венгрию к отказу от ограничений на украинские сельхозтовары

Москва26 мая Вести.Еврокомиссия (ЕК) призывает новые власти Венгрии отказаться от односторонних мер, ограничивающих импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, заявил официальный представитель ЕК Тома Ренье.

На прошлой неделе новый венгерский премьер Петер Мадьяр заявил о введении эмбарго на сельскохозяйственные товары с Украины.

Мы не считаем, что эти меры, которые повлекут фрагментацию на внутреннем рынке, могут быть оправданы, учитывая... пересмотренную версию соглашения между Европейским союзом и Украиной, позволяющую активировать соответствующие законодательные инструменты сказал Ренье на брифинге в Брюсселе

По его словам, если венгры не снимут ограничения, это может "иметь последствия для всего Европейского союза в целом и особенно для некоторых государств-членов". ЕК просит Венгрию отменить решение, подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев отмечал, что Евросоюз уже успел разочароваться в Мадьяре, на которого русофобы возлагали большие надежды.