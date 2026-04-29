ЕК намерена подать в суд на Венгрию из-за налога на розничную торговлю FT: ЕК подаст в суд на Венгрию из-за налога на розничную торговлю

Москва29 апр Вести.Еврокомиссия намерена подать в Суд ЕС на правительство Венгрии из-за спора с Будапештом по налогу на розничную торговлю в тот момент, когда готовящийся занять пост главы венгерского кабмина Петер Мадьяр стремится наладить тесные связи с Брюсселем. На это указала газета Financial Times.

По информации источников издания, на этой неделе ЕК "передаст вопрос о венгерском налоге на розничную торговлю на рассмотрение европейского суда". У Брюсселя, как следует из материала, имеются нерешенные юридические вопросы, связанные с законами, которые были приняты правительством уходящего премьера Венгрии Виктора Орбана.

Система налогообложения розничной торговли в Венгрии сочетает самые высокие в Евросоюзе ставки НДС и прогрессивный отраслевой налог на крупные торговые сети. Данный налог, как жалуются крупнейшие сети магазинов, "фактически уничтожает их прибыль".

В Венгрии 12 апреля состоялись парламентские выборы, победу одержала партия "Тиса". После этого ЕК передала ее лидеру Петеру Мадьяру перечень из 27 пунктов, которые необходимы для укрепления демократии и верховенства права. Если Венгрия не выполнит указанные требования, то не сможет рассчитывать на возврат причитающихся ей денег из бюджета и спецфондов ЕС.