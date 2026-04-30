Политик Нимайер: ЕС может влиять на Мадьяра в Венгрии через замороженные выплаты

Политик Нимайер рассказал, на что готов ЕС ради усиления Мадьяра в Венгрии Политик Нимайер: ЕС может влиять на Мадьяра в Венгрии через замороженные выплаты

Москва30 апр Вести.Руководство Еврокомиссии (ЕК) будет пытаться различными способами влиять на курс Петера Мадьяра — лидера победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса", который, как ожидается, станет новым премьер-министром страны.

Такого мнения придерживается политик, глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Он предположил, что на некоторое время инструментом давления могут остаться замороженные в Евросоюзе средства, которые предназначались Венгрии.

Они (в ЕС – прим. ред.) пойдут на выплату миллиардов евро, чтобы усилить (позиции Мадьяра – прим. ред.) ... Венгрия в таком случае больше никогда не наложит вето на решения Брюсселя высказался политик в разговоре с РИА Новости

В Брюсселе при определенном раскладе даже будут готовы не мешать импорту Будапештом российских энергоресурсов, чтобы получить лояльные политике евробюрократов элиты у власти, продолжил Нимайер.

Ранее агентство Bloomberg предположило, каким образом Мадьяр моет добиться от ЕК восстановления доступа к миллиардам долларов замороженной помощи.