Венгрия запрещает импорт сельхозтоваров с Украины

Москва22 мая Вести.Венгрия вводит эмбарго на сельскохозяйственные товары с Украины, заявил премьер страны Петер Мадьяр.

Кроме того, Будапешт отзывает решение о выходе из Международного уголовного суда, принятое при экс-премьере Венгрии Викторе Орбане.

Правительство… запрещает импорт сельскохозяйственной продукции с Украины написал Мадьяр в соцсети X

Ранее Петер Мадьяр заявил, что Венгрия продолжит закупать газ в России, поскольку он обходится ей дешевле, чем голубое топливо из Соединенных Штатов и стран Евросоюза. Он также высказал мнение, что ЕС возобновит поставки газа из РФ, когда конфликт на Украине закончится.