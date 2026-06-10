В МИД Венгрии высказались против поставок оружия на Украину Глава МИД Венгрии: Будапешт не будет поставлять оружие на Украину

Москва10 июн Вести.Новое правительство Венгрии не будет поставлять оружие Киеву и выступает против поспешного приема Украины в Евросоюз (ЕС). Об этом заявила глава МИД Венгрии Анита Орбан на пресс-конференции в Берлине после переговоров с немецким коллегой Йоханном Вадефулем.

Так она подтвердила позицию новых венгерских властей, которая уже была изложена премьер-министром республики Петером Мадьяром на его встречах с лидерами ФРГ, Франции и других государств, а еще раньше – в ходе предвыборной кампании возглавляемой им оппозиционной партии "Тиса".

Отвечая на вопрос журналистов из Германии о подходе к Украине, Орбан заявила, что Венгрия является "сторонником вступления любой другой страны в ЕС, основанного на заслугах".

А что касается поставок оружия, то наша позиция абсолютно ясна. Мы излагали ее в ходе предвыборной кампании. Мы не поддерживаем транспортировку оружия на Украину. Венгрия не будет поставлять вооружения на Украину добавила она

В то же время глава венгерского МИД напомнила, что 3 июня дипломаты двух стран достигли договоренности о возвращении украинскими властями венгерскому национальному меньшинству в Закарпатье его законных прав в политической, культурной и образовательной областях. Это позволило правительству Венгрии снять вето против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Как ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Европейский союз развалится, если примет в свой состав Украину.