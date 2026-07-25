В Венгрии заявили о необходимости сохранять нейтралитет в украинском конфликте Орбан: Венгрия должна сохранять нейтралитет в вопросе конфликта на Украине

Москва25 июл Вести.Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что новое правительство страны, во главе которого стоит Петер Мадьяр, проводит неверную политику в отношении НАТО, поскольку полностью поддерживает подход альянса к конфликту на Украине. По мнению Орбана, Венгрия должна сохранять нейтралитет в случае военных действий за пределами входящих в военный блок государств, в том числе на Украине.

Во время выступления в Свободном университете и летнем студенческом лагере в румынском городе Бэиле-Тушнад (уезд Харгита) в Трансильвании Орбан отметил, что, "хотя НАТО имеет жизненно важное значение, это оборонительный альянс".

В вопросах, касающихся территории НАТО, компромиссов быть не может — это альянс коллективной обороны. В случае войн за пределами территории НАТО мы имеем право на нейтралитет и должны оставаться нейтральными в военных конфликтах, происходящих за пределами территории НАТО сказал Орбан, трансляцию его выступления вел телеканал HirTV

Экс-премьер Венгрии отметил, что теперь этот нейтралитет нарушен, и страна "присоединилась к проукраинской, антироссийской европейской военной коалиции".