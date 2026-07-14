Перенджиев: НАТО давит на Венгрию, чтобы та разорвала связи с Россией

НАТО заставляет Венгрию разорвать отношения с Россией, считает политолог Перенджиев: НАТО давит на Венгрию, чтобы та разорвала связи с Россией

Москва14 июл Вести.Желание министра обороны Венгрии Ромулуса Русин-Сенди "закрыть двери перед РФ" обусловлено давлением со стороны НАТО. Об этом заявил военный политолог Александр Перенджиев.

В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что Венгрия формально входит в список недружественных государств, как член НАТО. Однако при прежнем премьер-министре Викторе Орбане Москва и Будапешт смогли наладить взаимопонимание.

И это не осталось незамеченным со стороны Альянса, США в частности, я полагаю. Думаю, поэтому венгерский министр обороны выступил с таким заявлением (о "закрытии дверей". – Прим. ред.) считает Перенджиев

Ранее Русин-Сенди уточнил, что Будапешт оказался в ситуации, когда ему нужно вернуть доверие своих союзников. Министр призвал новое правительство Венгрии учитывать более широкий круг интересов во время своей деятельности.