Москва14 июлВести.Желание министра обороны Венгрии Ромулуса Русин-Сенди "закрыть двери перед РФ" обусловлено давлением со стороны НАТО. Об этом заявил военный политолог Александр Перенджиев.
В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что Венгрия формально входит в список недружественных государств, как член НАТО. Однако при прежнем премьер-министре Викторе Орбане Москва и Будапешт смогли наладить взаимопонимание.
И это не осталось незамеченным со стороны Альянса, США в частности, я полагаю. Думаю, поэтому венгерский министр обороны выступил с таким заявлением (о "закрытии дверей". – Прим. ред.)считает Перенджиев
Ранее Русин-Сенди уточнил, что Будапешт оказался в ситуации, когда ему нужно вернуть доверие своих союзников. Министр призвал новое правительство Венгрии учитывать более широкий круг интересов во время своей деятельности.