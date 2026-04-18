Лавров объяснил, почему Орбана обвиняли в "пророссийскости" Лавров: Орбана называли пророссийским, чтобы скрыть глубинные противоречия в ЕС

Москва18 апр Вести.Премьера Венгрии Виктора Орбана обвиняли в "пророссийскости", чтобы скрыть внутренние противоречия в странах ЕС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе специальной сессии Антальского дипломатического форума.

По словам Лаврова, сам Орбан неоднократно отвергал подобные обвинения, подчеркивая, что действует исключительно в интересах Венгрии. Лавров поддержал эту позицию, заявив, что ярлык "пророссийскости" используется как способ скрыть внутренние противоречия внутри Евросоюза.

Вся вот эта волна обвинений то одного, то другого лидера в том, что он [Орбан] является пророссийским, она затеяна с главной целью, которая заключается в том, чтобы как можно дольше скрывать и приглушать глубинные противоречия, которые существуют, вызревают и накаляются между национальными правительствами стран Евросоюза сказал Лавров на полях Антальского дипломатического форума

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал итоги парламентских выборов в Венгрии и заявил, что премьер-министр страны Виктор Орбан проиграл их из-за серьезных проблем во внутренней политике.