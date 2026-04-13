Лавров заявил, что в России оценят действия новых властей Венгрии

Москва13 апр Вести.Россия намерена оценить действия нового правительства Венгрии. Об этом ИС "Вести" сообщил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Мы хотим посмотреть на конкретные дела. Отношения готовы выстраивать с любой страной, если это отношения равноправные, взаимовыгодные, на основе поисков баланса интереса. Все остальное - это приносное заявил он

Лавров также добавил, что оценивать действия венгерских властей стоит без предвыборной или поствыборной экспрессии.

Петера Мадьяра изберут на пост премьер-министра Венгрии на первом заседании парламента нового созыва, которое состоится в начале мая.

Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на митинге своих сторонников в Будапеште заверил, что вместе с партией "Фидес" продолжит служить Венгрии, находясь в оппозиции.