Москва13 апрВести.Россия намерена оценить действия нового правительства Венгрии. Об этом ИС "Вести" сообщил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Мы хотим посмотреть на конкретные дела. Отношения готовы выстраивать с любой страной, если это отношения равноправные, взаимовыгодные, на основе поисков баланса интереса. Все остальное - это приносноезаявил он
Лавров также добавил, что оценивать действия венгерских властей стоит без предвыборной или поствыборной экспрессии.
Петера Мадьяра изберут на пост премьер-министра Венгрии на первом заседании парламента нового созыва, которое состоится в начале мая.
Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на митинге своих сторонников в Будапеште заверил, что вместе с партией "Фидес" продолжит служить Венгрии, находясь в оппозиции.