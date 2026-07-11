Москва11 июлВести.Венгрия намерена выстраивать прагматичные и равноправные отношения с Россией, заявила венгерский министр иностранных дел Анита Орбан.
Слова главы внешнеполитического ведомства прозвучали в беседе с итальянским изданием Corriere della Sera.
Мы стремимся к очень прагматичным отношениям с Москвой, к отношениям между суверенными государствамиподчеркнула Орбан
20 июня журнал Focus написал, что венгерский премьер-министр Петер Мадьяр добился исключения из итоговой декларации саммита ЕС формулировки о необходимости скорейшего открытия новых переговорных кластеров о вступлении Украины в Евросоюз.