Глава МИД Венгрии заявила о стремлении страны к прагматичным отношениям с РФ Глава МИД Венгрии: Будапешт хочет строить прагматичные отношения с Москвой

Москва11 июл Вести.Венгрия намерена выстраивать прагматичные и равноправные отношения с Россией, заявила венгерский министр иностранных дел Анита Орбан.

Слова главы внешнеполитического ведомства прозвучали в беседе с итальянским изданием Corriere della Sera.

Мы стремимся к очень прагматичным отношениям с Москвой, к отношениям между суверенными государствами подчеркнула Орбан

20 июня журнал Focus написал, что венгерский премьер-министр Петер Мадьяр добился исключения из итоговой декларации саммита ЕС формулировки о необходимости скорейшего открытия новых переговорных кластеров о вступлении Украины в Евросоюз.