Focus: Мадьяр ударил по Киеву, убрав пункт об ускоренном членстве Украины в ЕС Focus: Мадьяр своим решением нанес удар по Украине

Москва20 июн Вести.Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр нанес удар по Киеву, добившись исключения пункта об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз (ЕС) из итогового документа первого дня саммита объединения. Об этом пишет издание Focus.

Изменение, как отмечается, стало для Украины "шагом назад".

Хотя сами переговоры остаются без изменений, ЕС, исключив формулировку, снимает с себя давление, связанное с необходимостью быстрого начала следующих шагов говорится в материале

Ранее сам Мадьяр подчеркнул, что декларация по итогам заседания была значительно доработана на основе венгерских предложений

Между тем президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что вступление Украины в ЕС станет угрозой для польского сельского хозяйства. Он уточнил, что признает стремление Украины к интеграции, но приоритетом для него остаются интересы польских фермеров и сельхозпроизводителей.