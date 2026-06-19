Навроцкий считает, что вступление Украины в ЕС навредит польским фермерам Навроцкий: вступление Украины в ЕС повредит сельскому хозяйству Польши

Москва19 июн Вести.Вступление Украины в Европейский союз станет угрозой для сельского хозяйства Польши. Об этом заявил президент республики Кароль Навроцкий.

Я признаю, что угроза польскому сельскому хозяйству - это вступление Украины в ЕС приводит слова польского президента его канцелярия в соцсети Х

Навроцкий отметил, что, будучи президент Польши, он признает стремление Украины к интеграции, но в то же время приоритетом для него остаются интересы польских фермеров и сельхозпроизводителей, в том числе в контексте "Зеленого курса" и решений ЕС.

Польша слишком замечательная, польские фермеры слишком эффективны и талантливы, чтобы отдать польское сельское хозяйство подчеркнул политик

Ранее венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что Будапешт сомневается в вопросе вступления Украины в Европейский союз в то время, как позиции других стран-участниц объединения расходятся. Он подчеркнул, что Венгрия поддерживает прием кандидатов в ЕС только "на основе их достижений и результатов их деятельности".

Кроме того, Мадьяр рассказал, что именно по его инициативе из декларации по итогам заседания ЕС был удален пункт об ускоренном вступлении Украины в сообщество.