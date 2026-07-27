Олейник заявил, что Польша и Венгрия не хотят вступления Украины в ЕС Олейник: Польша и Венгрия не хотят вступления Украины в ЕС

Москва27 июл Вести.Польша и Венгрия не хотят вступления Украины в ЕС. Об этом ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Украины, член совета движения "Другая Украина" Владимир Олейник.

По его словам, настроения в Польше изменились.

Когда поняли, что те противоречия, которые были, есть и будут — это Волынская резня, отношение к бандеровцам и так далее … и она сегодня стоит на позиции, что никакой перспективы вступления Украину, тем более по какой-то ускоренной процедуре не будет. Там … и политическая составляющая, это вопросы Волынской резни, и экономическая, потому что Украина сегодня не нужна в Европе со своей сельскохозяйственной продукцией … То есть Польша не заинтересована, чтобы Украина вступила в Европейский союз. Точно так же, как и Венгрия. Точно так же, как и Словакия и так далее, да и Германия сказал он

Ранее Владимир Олейник заявил, что инфраструктура Украины находится в катастрофическом состоянии.