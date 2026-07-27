Москва27 июл Вести.Инфраструктура Украины находится в катастрофическом состоянии. Об этом ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады, член совета движения "Другая Украина" Владимир Олейник.

В катастрофическом состоянии, потому что была и предыдущая зима тяжелая, но ничего не сделали для подготовки следующей зимы. Вот сейчас Зеленскому надо в эпистолярном жанре писать уже письмо Деду Морозу, потому что он сам признает, что зима будет сложной … [Людям] некуда уезжать, потому что сегодня переполнены села … это коснется и деревень. Мы же не только имеем в виду тепло, вода, канализация, но и электроэнергия сказал Олейник

Также он добавил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому надо было заниматься подготовкой к зиме, а не к продолжению войны.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил о возможных перебоях с продовольствием в стране на фоне систематических ударов по логистическим объектам и блокировки судоходства.