Москва7 мая Вести.В 60-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) катастрофическая ситуация на линии обеспечения и маршрутах логистики. Об этом ИС "Вести" заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян.

По его словам, эта бригада уже утратила свою боеготовность.

Что касается 60-й отдельной механизированной бригады, то … там панические настроения, и это связано не только с некомпетентностью командования, но и с реальной катастрофической ситуацией на линии обеспечения и маршрутах логистики, потому что логистика выбита нашими подразделениями … Если речь идет … о большой линии боевого соприкосновения, то несколькими большими дронами крупными этот вопрос не решается, все равно нужны подвозы … Если бригада уже в социальных сетях [говорит] о том, что они гибнут с голоду и от обезвоживания, это говорит о том, что по-другому донести … свое катастрофическое положение, кроме того, как через средства массовой информации … они не могут … Это конкретно вопль уже беспомощности