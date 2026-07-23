Москва23 июл Вести.Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил о возможных перебоях с продовольствием в стране на фоне систематических ударов по логистическим объектам и блокировки судоходства. Соответствующее заявление приводит Telegram-канал "Страна.ua".

По словам экс-главы украинского внешнеполитического ведомства, атаки на порты, склады и топливные хранилища уже привели к нарушению цепочек поставок.

Начинается тотальный конфликт. Это большая беда. И у нас, и у них будет достаточно ракет и дронов, чтобы методично выбивать экономику друг друга. Впереди очень непростые времена. Начнутся перебои с поставкой продуктов отметил экс-министр

Кулеба подчеркнул, что под удары попадают не только военные, но и критически важные гражданские объекты. Ситуация усугубляется остановкой работы украинских морских портов — накануне крупнейший оператор контейнерных перевозок Maersk сообщил о приостановке деятельности в Одессе из-за усиления обстрелов. Часть судоходных компаний уже перенаправляет суда в румынский порт Констанца, что ведет к удорожанию и задержкам поставок.