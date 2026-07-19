Поддубный оценил последствия ударов по военным объектам в Киеве и Одессе Поддубный рассказал, к каким последствиям могут привести последние удары в Киеве

Москва19 июл Вести.Нанесенный ВС РФ ночью массированный удар по военным предприятиям и портовой инфраструктуре на Украине может привести к временным сбоям в выпуске вооружений и затруднениям в логистике. Об этом сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный.

Как видим, новые удары затронули сразу несколько звеньев военно‑экономической системы противника: от высокотехнологичного производства до хранения и транспортировки ресурсов. Это может привести к временным сбоям в выпуске вооружений, затруднениям в логистике и снижению оперативных возможностей ВСУ за счет дефицита топлива написал Поддубный в мессенджере MAX

19 июля в Минобороны РФ сообщили о нанесении массированного удара по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам на Украине. В частности, были поражены предприятие радиоэлектронной промышленности "Радионикс", киевский сортировочный центр, который осуществляет доставку и хранение продукции двойного назначения, а также топливные резервуары в порту Южный Одесской области.