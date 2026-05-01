Москва1 мая Вести.Восточные страны Евросоюза, конкурирующие с Украиной в области сельского хозяйства, будут против вступления республики в состав объединения. Об этом ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник.

Дело в том, что Украина настолько токсична, что она абсолютно не соответствует тем стандартам, которые есть в Европе. Там [в ЕС] не могут справиться в соответствии со стандартами внутри Румынии, Болгарии, надо вкладывать много денег. Явно есть противостояние между странами, которые являются с одной стороны донорами (Германия, Франция) и теми, кто получает большие субсидии, особенно в сельском хозяйстве. Польша, например, получает в год от Евросоюза 10 миллиардов долларов. И придется отдать часть кому? Украине. Поэтому восточные страны будут особенно против вступления Украины