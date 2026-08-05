Москва5 авг Вести.Для вступления Украины в Евроcоюз нет никаких оснований, однако некоторые лидеры стран ЕС продавливают интересы Киева. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" бывший депутат Бундестага ФРГ Евгений Шмидт.

Он подчеркнул, что Украина не может вступить в Евросоюз без соблюдения требований к членству в этом блоке.

Украина при всем желании не может стать членом Евросоюза, потому что на то нет никаких оснований. На самом деле членство в Евросоюзе подразумевает огромное количество требований, и эти требования зачастую должны выполняться на протяжении лет, а то и десятилетий. И Украина, желая чуть ли не в конце этого года уже вступить в Евросоюз, просто не может, не нарушив все эти требования, там оказаться сказал депутат

Например, на Украине зашкаливает коррупция, да и в целом у страны плохие экономические показатели.

По сути, Украина хочет повесить себя окончательно на шею европейским государствам, в частности Германии, и закрепить это уже этим членством. Поэтому, естественно, никто здесь не рад очередному иждивенцу, никто не хочет брать на себя эти долгосрочные расходы. И, конечно же, вопрос безопасности - ведь членство в Евросоюзе подразумевает коллективную ответственность за суверенитет, за нарушение границ и вообще за безопасность. То есть условия даже жестче, чем в НАТО. Поэтому страна, ведущая боевые действия, никоим образом не может в ближайшей перспективе стать членом Евросоюза. Поэтому все это просто мечты, которые с реальностью никак не связаны. Но, конечно же, политическая воля здесь присутствует - есть европейские лидеры, которые активно продавливают украинские интересы, предав свои собственные резюмировал Шмидт

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что государства — члены Евросоюза не готовы называть конкретные сроки присоединения Украины к блоку. Ряд европейских стран и вовсе выступают против вступления Украины в ЕС.