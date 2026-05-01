В Крыму заявили, что Брюссель затянет вступление Украины в ЕС новыми условиями Депутат Шеремет: ЕС продолжит выдвигать Киеву новые условия по вступлению

Москва1 мая Вести.Евросоюз продолжит выдвигать все новые условия для вступления Украины в сообщество, одновременно поддерживая киевский режим в противостоянии с Россией. Такое мнение высказал депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет в комментарии ТАСС.

Брюссель продолжит каждый раз выдвигать очередные условия для вступления Украины в ЕС, обещая разрушенной и погрязшей в коррупции стране скорое членство сказал он

По мнению Шеремета, Западу нужна Украина исключительно как инструмент давления на Россию - для создания внутренней напряженности и раскола общества, однако ни та ни другая цель, по его словам, так и не была достигнута.

Кроме того, парламентарий допустил, что у нынешних украинских элит может лопнуть терпение в ожидании вступления в ЕС. В этом случае, предположил он, поставляемое на Украину западное оружие может в итоге быть обращено против самой Европы.

Ранее Politico сообщала о том, что ЕС не поддержал идею ускоренного членства Украины и вместо этого рассматривает альтернативные форматы постепенного сближения с Киевом.