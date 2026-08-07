В ЛНР указали на попытку дать второсортную роль Киеву в вопросе членства в ЕС Криеренко: Украине отводят второсортную роль вместо полноценного членства в ЕС

Москва7 авг Вести.Европа все чаще уходит от обсуждения полноценного членства Киева в Евросоюзе (ЕС), отводя Украине второсортную роль, которую стране придется исполнять в интересах других государств.

Об этом сообщил председатель Комитета по госстроительству и местному самоуправлению Народного совета (парламента) ЛНР Александр Криеренко агентству ТАСС.

Еще вчера речь шла о полноценной интеграции. Сегодня все чаще обсуждаются "промежуточные" форматы, участие в европейской системе безопасности без полноценного права голоса и новые модели взаимодействия. Все это говорит о том, что Украине отводится второсортная роль, которую она должна выполнять в интересах других государств рассказал Криеренко

Он добавил, что Киев, пытаясь объяснить оттягивание евроинтеграции Украины, утверждает, что это лишь "вопрос времени". Таким образом, как сообщил Криеренко, власти Украины оправдывают преступные политические решения и человеческие жертвы.

Ранее немецкое издание Junge Welt писало, что европейские союзники не дали Киеву зеленый свет на присоединение к ЕС в ближайшие годы, на что надеялся глава киевского режима Владимир Зеленский. Евродипломаты считают, что вступление Украины в блок, скорее всего, станет возможным не раньше 2035 года.

Кроме того, заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский сообщил, что Украину не особо ждут в Европейском союзе, так как ее вступление в союз может обернуться катастрофой для той же Польши.