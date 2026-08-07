Москва7 авгВести.Европа все чаще уходит от обсуждения полноценного членства Киева в Евросоюзе (ЕС), отводя Украине второсортную роль, которую стране придется исполнять в интересах других государств.
Об этом сообщил председатель Комитета по госстроительству и местному самоуправлению Народного совета (парламента) ЛНР Александр Криеренко агентству ТАСС.
Еще вчера речь шла о полноценной интеграции. Сегодня все чаще обсуждаются "промежуточные" форматы, участие в европейской системе безопасности без полноценного права голоса и новые модели взаимодействия. Все это говорит о том, что Украине отводится второсортная роль, которую она должна выполнять в интересах других государстврассказал Криеренко
Он добавил, что Киев, пытаясь объяснить оттягивание евроинтеграции Украины, утверждает, что это лишь "вопрос времени". Таким образом, как сообщил Криеренко, власти Украины оправдывают преступные политические решения и человеческие жертвы.
Ранее немецкое издание Junge Welt писало, что европейские союзники не дали Киеву зеленый свет на присоединение к ЕС в ближайшие годы, на что надеялся глава киевского режима Владимир Зеленский. Евродипломаты считают, что вступление Украины в блок, скорее всего, станет возможным не раньше 2035 года.
Кроме того, заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский сообщил, что Украину не особо ждут в Европейском союзе, так как ее вступление в союз может обернуться катастрофой для той же Польши.