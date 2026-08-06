Москва6 авгВести.Украину не особо ждут в Европейском союзе (ЕС), так как ее вступление в союз может обернуться катастрофой для той же Польши, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский.
Что касается угроз заблокировать вступление Украины в ЕС, то, по большему счету, там ее особо и не ждут. Членство Украины в Евросоюзе обернулось бы для той же Польши, в том числе ее сельского хозяйства, катастрофическими последствиямизаявил Любинский, комментируя слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о возможной блокировке вступления Украины в ЕС
Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что ЕС не допустит урегулирования украинского конфликта.