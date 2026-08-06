МИД РФ: Украину не особо ждут в ЕС, ее вступление в союз может стать катастрофой

В МИД РФ рассказали, почему вступление Украины в ЕС может стать катастрофой МИД РФ: Украину не особо ждут в ЕС, ее вступление в союз может стать катастрофой

Москва6 авг Вести.Украину не особо ждут в Европейском союзе (ЕС), так как ее вступление в союз может обернуться катастрофой для той же Польши, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский.

Что касается угроз заблокировать вступление Украины в ЕС, то, по большему счету, там ее особо и не ждут​​​. Членство Украины в Евросоюзе обернулось бы для той же Польши, в том числе ее сельского хозяйства, катастрофическими последствиями заявил Любинский, комментируя слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о возможной блокировке вступления Украины в ЕС

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что ЕС не допустит урегулирования украинского конфликта.