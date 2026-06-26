Сикорский: начало переговоров о вступлении Украины в ЕС не означает их успеха

В МИД Польши высказались о переговорах по вступлению Украины в ЕС Сикорский: начало переговоров о вступлении Украины в ЕС не означает их успеха

Москва26 июн Вести.Начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз (ЕС) не значит, что они успешно завершатся. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

Он напомнил, что Польша, как член Евросоюза, обладает правом вето и имеет преимущество в переговорах.

Давайте помнить об одном. Начало переговоров [о вступлении в ЕС] — это не то же самое, что их завершение. Некоторые этапы будут очень сложными, и мы должны найти решения, которые будут выгодны обеим сторонам заявил Сикорский в эфире телеканала TVN24

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер рассказал, что включение Украины в состав Евросоюза может спровоцировать выход Польши из объединения.

Также спикер польского парламента (сейма) Влодзимеж Чажастый заявил, что Украина не сможет получить согласие Польши на вступление в Евросоюз, пока не выполнит условия Варшавы.