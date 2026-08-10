В Польше назвали условие для вступления Украины в Евросоюз Спикер сейма: Украина должна признать геноцид поляков, если хочет вступить в ЕС

Москва10 авг Вести.Украина не сможет вступить в Евросоюз без признания геноцида поляков, заявил спикер сейма Польши Влодимеж Чажастый после встречи со спикером Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком.

По его словам, беседа со Стефанчуком не всегда была "милой".

Присоединение Украины к Европейскому союзу будет требовать от украинцев переосмысления всех аспектов своих действий, потому что Европейский союз - это демократия, это ценности, это не банкомат. Это также называние геноцида геноцидом. Это история. Ни один народ не сбежит от истории сказал Чажастый

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в Варшаве появится стена памяти жертв Волынской резни. Он назвал Волынскую резню геноцидом, совершенным украинскими националистами против поляков и граждан Польши других национальностей. Кроме того, он подчеркнул, что долг перед жертвами - установить личности и объявить виновных, а также безоговорочно осудить это преступление.