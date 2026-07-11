В польский сейм внесут резолюцию о блокировании вступления Украины в ЕС Польская оппозиция внесет в сейм резолюцию против членства Украины в ЕС

Москва11 июл Вести.Крупнейшая оппозиционная партия Польши, консервативная "Право и справедливость" решила внести на рассмотрение сейма проект резолюции против членства Украины в Европейском союзе. Об этом заявил кандидат на пост премьер-министра от этой партии Пшемыслав Чарнек.

По словам политика, поводом для такого решения стала героизация Украиной виновников Волынской резни - массовых убийств, совершенных украинскими националистами преимущественно против польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ, пришедшийся на 1943-1945 годы, Варшава признала геноцидом, ответственность за который возлагает на украинских националистов из ОУН-УПА (запрещенные в РФ организации).

В этой резолюции, помимо увековечивания памяти жертв, мы требуем, чтобы правительство предприняло все действия, препятствующие развитию интеграции Украины в Европейский союз. ЕС не может основываться на идеологии, противоречащей христианским и европейским ценностям. В нем не может быть государства, открыто прославляющего самое ужасное наследие сказал Чарнек на пресс-конференции у памятника жертвам Волынской резни в Люблине

"Право и справедливость" настаивает на том, чтобы резолюция была рассмотрена на следующем заседании сейма, запланированном на 15-17 июля.

Кульминацией событий 1943 года, которые получили название Волынской резни, считается 11 июля. В этот день украинские националисты одновременно атаковали около 150 польских деревень. Польские историки расценивают эти события как геноцид и этническую чистку, заявляя о гибели, по разным данным, от 100 до 130 тысяч человек.

Отношения Варшавы и Киева на протяжении многих лет осложняет вопрос трактовки этих массовых убийств. В 2026 году конфликт обострился: Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА, а также присвоил одному из подразделений ВСУ наименование "Имени героев УПА". За это его лишили высшей награды Польши — ордена Белого Орла.