Москва4 июлВести.В центре Варшавы на площади Трех Крестов почтить память жертв Волынской резни собрались несколько тысяч человек, сообщает корреспондент РИА Новости.
Мы помним Волынь и жертв украинцев! Не дадим жизни бандеровцамскандировали они
В шествии приняли участие активисты правых организаций, которые направились маршем к Могиле Неизвестного Солдата на площади Пилсудского. В скором времени аналогичные мероприятия пройдут и в других регионах.
Тема Волынской резни остается одной из наиболее болезненных в польско-украинских отношениях. Варшава 11 июля отмечает Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 1943–1945 годах. Польская сторона долгое время с трудом добивалась разрешения на проведение эксгумации останков погибших на территории Украины.
Ранее также сообщалось, что скандал вокруг главы киевского режима Владимира Зеленского и Польши поставил под угрозу вступление Украины в ЕС.