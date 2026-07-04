"Не дадим жизни бендеровцам": тысячи поляков вышли на марш памяти жертв Волыни В центре Варшавы проходит марш памяти жертв Волынской резни

Москва4 июл Вести.В центре Варшавы на площади Трех Крестов почтить память жертв Волынской резни собрались несколько тысяч человек, сообщает корреспондент РИА Новости.

Мы помним Волынь и жертв украинцев! Не дадим жизни бандеровцам скандировали они

В шествии приняли участие активисты правых организаций, которые направились маршем к Могиле Неизвестного Солдата на площади Пилсудского. В скором времени аналогичные мероприятия пройдут и в других регионах.

Тема Волынской резни остается одной из наиболее болезненных в польско-украинских отношениях. Варшава 11 июля отмечает Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 1943–1945 годах. Польская сторона долгое время с трудом добивалась разрешения на проведение эксгумации останков погибших на территории Украины.

Ранее также сообщалось, что скандал вокруг главы киевского режима Владимира Зеленского и Польши поставил под угрозу вступление Украины в ЕС.