Москва9 июн Вести.Публичная попытка украинского националиста, бывшего лидера организации "Правый сектор" (признана в РФ экстремистской и запрещена) Дмитрия Яроша (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) фактически оправдать Волынскую резню шокировала всю Польшу.

Об этом написало местное издание Do Rzeczy.

Особый цинизм вызывает мнение ультранационалиста о том, что украинцы якобы вправе "уничтожать захватчиков и агрессоров" говорится в статье

Ранее Ярош опубликовал в одной из соцсетей пост, в котором призвал поляков признать, что в прошлом они были "оккупантами" на украинских территориях.

При этом украинский неонацист утверждает, что не хочет казаться враждебным по отношению к Польше и мечтает о военно-политическом союзе между двумя странами, а также с Литвой. Впоследствии Ярош удалил публикацию.

На ситуацию также отреагировал польский политик Павел Усядек, который известен правыми взглядами.

Женщины, зарубленные топорами — захватчики. Дети, насаженные на вилы — агрессоры. Священники, загубленные у алтарей, — оккупанты. Это действующий военный командир с подразделениями под командованием. Человек, который сегодня оправдывает геноцид поляков, завтра захочет его повторить написал Усядек в соцсети X

Тема Волынской резни и оценки деятельности лидеров украинских националистов остается одной из самых сложных и болезненных в отношениях между Варшавой и Киевом.

В 1943 году боевики Украинской повстанческой армии и Организации украинских националистов (запрещены в РФ) устроили геноцид поляков на территориях Волыни и Восточной Галиции, жертвами которого стали не менее 60 тысяч человек.

Апогея резня достигла 11 июля – этот день позднее получит название "Кровавое воскресенье". Тогда одновременно были атакованы 96 польских населенных пунктов и убиты до 11 тысяч человек. В основном жертвами украинских нацистов стали дети, женщины и старики.