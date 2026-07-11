Церемония памяти жертв Волынской резни в Польше завершилась конфликтом В Польше на траурных мероприятиях освистали делегацию партии Качиньского

Москва11 июл Вести.Делегация польской оппозиционной партии "Право и справедливость", возглавляемая Ярославом Качиньским, столкнулась с негативной реакцией во время памятных мероприятий в Домоставе, приуроченных к очередной годовщине Волынской резни.

Об этом сообщило РИА Новости.

Во время мероприятия провели богослужение, зачитали обращение президента страны Кароля Навроцкого.

Когда ведущий церемонии объявил, что венок к памятнику жертвам украинских националистов будут возлагать представители партии "Право и справедливость", собравшиеся начали свистеть и выкрикивать оскорбительные слова.

Ранее в Варшаве прошел массовый марш памяти жертв Волынской резни. Тысячи горожан собрались на площади Трех крестов в центре польской столицы, чтобы почтить память погибших во время геноцида, ответственность за который лежит на боевиках Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН – УПА — экстремистская организация, запрещена в России).

Ранее историк, доцент МГУ имени М. В. Ломоносова Юрий Борисенок в интервью ИС "Вести" рассказал подробности событий, происходивших в Польше во время Волынской резни.