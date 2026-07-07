Украинцы в Польше перед годовщиной Волынской резни расклеили плакаты с Бандерой

В Польше перед годовщиной Волынской резни появились плакаты с Бандерой Украинцы в Польше перед годовщиной Волынской резни расклеили плакаты с Бандерой

Москва7 июл Вести.Украинские беженцы в Польше незадолго до Дня памяти жертв Волынской резни, который отмечается 11 июля, разместили по всей республике плакаты с изображением идеолога украинских националистов Степана Бандеры.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал представитель подпольного движения Stop Grave.

Подпольщики предоставили в распоряжение агентства фотографии листовок, на которых Бандера изображен с подписью "наш герой", а под изображением президента Польши Кароля Навроцкого размещены оскорбительные комментарии.

Ранее в Сейме Польши заявили, что украинские националисты активно распространяют в соцсетях антипольский контент, связанный с историей Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии (ОУН – УПА — экстремистская организация, запрещена в России).

В 2016 году нижняя палата польского парламента постановила считать 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в отношении жителей II Польской республики.

Официальная Варшава считает, что массовые убийства, имевшие место с 1939 по 1943 год и организованные боевиками ОУН – УПА и их сторонниками, были направлены против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств времен II Польской Республики (1918–1939 гг.).

Вопрос интерпретации событий Волынской резни остается одним из наиболее проблемных в отношениях между Украиной и Польшей.

Связанный с этим конфликт между Киевом и Варшавой вновь возник в повестке двусторонних отношений после решения главы киевского режима Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) имя "героев УПА" (признана экстремистской и запрещена в РФ).

Этот шаг вызвал недовольство в Польше, и Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды республики – ордена Белого орла.