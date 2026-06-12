Świętokrzyska: в Польше потребовали переименовать улицу Бандеры в Виннице

Власти польского города Кельце потребовали переименовать улицу Бандеры в Виннице Świętokrzyska: в Польше потребовали переименовать улицу Бандеры в Виннице

Москва12 июн Вести.Депутаты городского совета польского города Кельце потребовали от властей Украины и жителей Винницы переименовать улицу, названную в честь главы "Организации украинских националистов" (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры, сообщает телеканал Świętokrzyska.

Речь идет об улице, названной в честь Бандеры в 2022 году.

Для сохранения и развития наших давних отношений мы призываем власти и жителей Винницы изменить имя того, в честь кого названа эта улица приводит телеканал выдержку из заявления властей Кельце

Предложение о переименовании улицы выдвинули члены фракции консервативной партии "Право и справедливость". При этом польские депутаты поругались из-за поддержки украинских националистов.

Между тем глава ультраправого объединения "Конфедерация" Кшиштоф Босак призвал польские власти блокировать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз (ЕС), пока украинские власти прославляют культ Бандеры.