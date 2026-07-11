Москва11 июл Вести.Президент Польши Кароль Навроцкий в День памяти жертв Волынской резни заявил, что в стране не хотят видеть красно-черный флаг ОУН-УПА (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Выступая в селе Радруж на границе с Украиной, он сравнил символику этой организации с нацистским лозунгом "Кровь и почва" и выразил надежду на скорейшее принятие Сеймом запрещающего закона.

На данный момент в польском парламенте на рассмотрении находятся два соответствующих законопроекта о запрете пропаганды бандеровской идеологии и её символов: президентский проект, внесённый в сентябре 2025 года, и инициатива оппозиционной партии "Право и справедливость".