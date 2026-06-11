Москва11 июн Вести.В польском парламенте (Сейме) возникла массовая перепалка из-за чествования боевиков Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, признаны экстремистскими, запрещены в РФ). Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

Дискуссия возникла после слов замминистра науки страны Анджея Шептицкого, имеющего украинские корни, в эфире радиостанции ТОК FM о том, что члены этих националистических формирований — это стойкие украинские солдаты, боровшиеся за независимость от СССР.

Депутаты от оппозиции заявили, что сравнение Шептицкого неприемлемо. Депутаты от [правящей] коалиции настаивали на праве заместителя министра оценивать исторические события говорится в материале

Спор начался после того, как депутат от "Польской крестьянской партии" Ярослав Ржепа оскорбил депутата от партии "Право и справедливость" Дариуша Матецкого, назвав того паразитом. На помощь Матецкому пришел коллега по партии Пшемыслав Чарнек.

Нужно быть исключительным лицемером, чтобы называть кого-то паразитом и при этом поддерживать правительство, которое утверждает, что виновники геноцида ОУН-УПА* — якобы непобедимые подчеркнул он

После этого к дискуссии подключились другие депутаты, попытавшиеся ответить на это возражение, и заседание стало еще более шумным.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал героизацию на Украине националистов УПА, убивавших поляков в годы Второй мировой войны, и пригрозил Киеву.