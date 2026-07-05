В Польше пригрозили заблокировать вступление Украины в ЕС из-за Бандеры Экс-премьер Польши Качиньский: Украина не вступит в ЕС из-за культа Бандеры

Москва5 июл Вести.Украину нельзя принимать в Европейский союз при сохранении курса на прославление Степана Бандеры, Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (признаны экстремистскими и запрещены в РФ). Об этом заявил бывший премьер-министр Польши, лидер польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

По мнению политика, действия премьер-министра Польши Дональда Туска, направленные на присоединение Украины к ЕС на "привилегированных условиях", необходимо бойкотировать. Он добавил, что ЕС будет дестабилизирован и распадется в случае приема Украины в объединение.

Украина со своим культом Бандеры и других преступников, своим прославлением УПА и ОУН не вступит в Европейский союз! Если мы выиграем выборы, мы, конечно же, не допустим этого отметил Качиньский в письменном обращении к однопартийцам, текст приводит Polsat News

Ранее спикер польского парламента Влодзимеж Чажастый заявил, что Украина не получит согласие Польши на вступление в ЕС, пока не выполнит условия Варшавы.