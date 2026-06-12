Москва12 июнВести.Польша не должна одобрять вступление Украины в Евросоюз до того, как Киев выполнит все условия Варшавы. Об этом заявил вице-спикер сейма страны Кшиштоф Босак.
По его словам, Киев должен отказаться от бандеровской идеологии и начать с уважением относиться к проживающему на Украине польскому меньшинству.
Это даже не должно быть условиями нашего согласия на вступление Украины в ЕС, а, скорее, предпосылками для того, чтобы Польша вообще начала рассматривать этот вопроснаписал Босак в соцсети X
Спикер сейма подчеркнул, что сейчас настало самое время для Польши, чтобы сформулировать свои интересы и ожидания в отношении Украины.
11 июня сообщалось, что Польша потребовала от Украины отменить решение о присвоении одному из подразделений Сил специальных операций почётного наименования "имени Героев УПА".