Вице-спикер польского сейма Босак заявил о жестких требованиях для Украины Вице-спикер сейма Босак: Польша не должна одобрять вступление Украины в ЕС

Москва12 июн Вести.Польша не должна одобрять вступление Украины в Евросоюз до того, как Киев выполнит все условия Варшавы. Об этом заявил вице-спикер сейма страны Кшиштоф Босак.

По его словам, Киев должен отказаться от бандеровской идеологии и начать с уважением относиться к проживающему на Украине польскому меньшинству.

Это даже не должно быть условиями нашего согласия на вступление Украины в ЕС, а, скорее, предпосылками для того, чтобы Польша вообще начала рассматривать этот вопрос написал Босак в соцсети X

Спикер сейма подчеркнул, что сейчас настало самое время для Польши, чтобы сформулировать свои интересы и ожидания в отношении Украины.

11 июня сообщалось, что Польша потребовала от Украины отменить решение о присвоении одному из подразделений Сил специальных операций почётного наименования "имени Героев УПА".