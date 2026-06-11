Польша осудила решение Киева дать подразделению ССО имя УПА и потребовала отмены

Польша требует отмены решения об увековечении УПА в ВСУ Польша осудила решение Киева дать подразделению ССО имя УПА и потребовала отмены

Москва11 июн Вести.Польша потребовала от Украины отменить решение о присвоении одному из подразделений Сил специальных операций почётного наименования "имени Героев УПА", сообщают польские источники.

Варшава расценила присвоение такого наименования как недопустимое и призвала украинские власти пересмотреть своё решение, отметив, что подобные шаги могут негативно сказаться на двусторонних отношениях. В польских комментариях подчёркивается чувствительность темы УПА для польского общества и историческая память о событиях периода Второй мировой войны.

В Киеве на момент публикации официальных комментариев по требованию Польши не поступало. Решение о присвоении почётного наименования было объявлено ранее украинскими военными структурами.

Украинская повстанческая армия признана экстремистской и запрещена в России.