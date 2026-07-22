Москва22 июлВести.Посол Польши в Дании Ева Дембска заявила, что доверие Польши к Украине подорвано из-за чествования Владимиром Зеленским Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России как экстремистская).
Любое восхваление этих людей вызывает сильные эмоции и ставит под сомнение наше доверие к Украинесказала Дембска изданию Ekstra Bladet
Она подчеркнула, что для поляков вопросы исторической памяти имеют огромное значение.
Решение Зеленского вызвало в Польше гнев, а отношения Киева и Варшавы приближались к абсолютному нулю, добавила дипломат.
История имеет огромное значение в Польше. Именно поэтому крайне больно вспоминать о преступлениях, совершенных УПАуказала посол
Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил, что рассчитывает на "отрезвление" Украины на фоне героизации Киевом нацистских преступников.