Посол Польши: доверие Варшавы к Киеву подорвано из-за чествования Зеленским УПА Польский дипломат: чествование Зеленским УПА подрывает доверие Варшавы к Киеву

Москва22 июл Вести.Посол Польши в Дании Ева Дембска заявила, что доверие Польши к Украине подорвано из-за чествования Владимиром Зеленским Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России как экстремистская).

Любое восхваление этих людей вызывает сильные эмоции и ставит под сомнение наше доверие к Украине сказала Дембска изданию Ekstra Bladet

Она подчеркнула, что для поляков вопросы исторической памяти имеют огромное значение.

Решение Зеленского вызвало в Польше гнев, а отношения Киева и Варшавы приближались к абсолютному нулю, добавила дипломат.

История имеет огромное значение в Польше. Именно поэтому крайне больно вспоминать о преступлениях, совершенных УПА указала посол

Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил, что рассчитывает на "отрезвление" Украины на фоне героизации Киевом нацистских преступников.