Килинкаров: Польша не перестанет помогать Украине даже на фоне скандала Килинкаров: напряженность между Польшей и Украиной - не переломный момент

Москва8 июн Вести.Напряженность между Польшей и Украиной не является переломным моментом в отношениях стран, Варшава не прекратит быть узлом снабжения для киевского режима. Такое мнение ИС "Вести" высказал политолог, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Политик прокомментировал публикации о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский отправился в Британию через Молдавию, что стало отходом от прежней практики вылетов через территорию Польши. Это произошло на фоне обострения отношений между странами.

По словам Килинкарова, несмотря на напряженность, Польша не самостоятельна в принятии решений и решать вопросы, связанные с Европейским союзом и ограничениям для Киева, не способна.

Поэтому я не думаю, что это серьезный перелом. Это тактический ход со стороны Зеленского на период, пока они не наладят отношения до уровня возможных прямых контактов... Я не думаю, что Польша готова пойти настолько далеко, чтобы, например, перестать быть хабом для Украины, перестать поставлять вооружение или создавать какие-то серьезные проблемы на пути движения Украины в Европейский союз сказал Килинкаров

Он обратил внимание на то, что конфликт Украины с Польшей не будет создавать серьезные проблемы для Украины.

Не в компетенции Польши решать те или иные вопросы. Конечно, они вправе поднимать ту или иную проблему, но то, что касается решения, я не был бы столь категоричен и не заявлял бы о том, что вот теперь некое непреодолимое препятствие создаст серьезные проблемы для Украины. Я думаю, будут опять очередные торги, разговоры, идеологии, обещания добавил политолог

Конфликт между Варшавой и Киевом возник из-за решения Зеленского присвоить одному из подразделений вооруженных сил Украины имени "героев УПА" ("Украинская повстанческая армия" признана экстремистской и запрещена в РФ). Решение Киева вызвало возмущение в Польше.