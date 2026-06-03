Килинкаров заявил, что конфликт Киева и Варшавы в скором времени сойдет на нет

Эксперт считает, что ссора Киева и Варшавы в скором времени сойдет на нет Килинкаров заявил, что конфликт Киева и Варшавы в скором времени сойдет на нет

Москва3 июн Вести.Политический скандал между Польшей и Украиной, который возник после присвоения Отдельному центру специальных операций "Север" наименования "имени героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана террористической и запрещена в РФ) в скором будущем сойдет на нет. Такое мнение бывший депутат Верховной рады Украины, эксперт движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров высказал в интервью ИС "Вести".

По его словам, польские политики ситуативно поднимают вопрос исторического прошлого с Украиной, особенно в период выборов.

Мы сейчас находимся на каком-то пике, делаются публичные заявления, [но] пройдет какое-то время, проведут какие-то беседы внутри Европейского союза, и все это опять сойдет на нет. Через какое-то время опять эту тему поднимут. На этой теме делали политические карьеры не один десяток, условно говоря, польских политиков объяснил Килинкаров

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш потребовал в разговоре с украинским коллегой Михаилом Федоровым отменить решение о присвоении одной из воинских частей ВСУ имени "героев УПА". Он отметил, что Варшава выражает максимально четкую позицию по данному вопросу.