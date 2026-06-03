Москва3 июн Вести.Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш потребовал в разговоре с украинским коллегой Михаилом Федоровым отменить решение о присвоении одной из воинских частей ВСУ имени "героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции, которую вел телеканал TVP Info.

Глава польского Минобороны отметил, что Варшава выражает максимально четкую позицию по данному вопросу.

Я сделаю все, чтобы это решение было пересмотрено сказал Косиняк-Камыш

Спикер МИД Украины Андрей Сибига пытался объяснить присвоение наименования желанием самих военнослужащих. Польский министр отверг его аргумент.

Он также назвал героизацию Киевом украинских неонацистов "недружественным актом, который ранил сердца поляков".

Ранее вице-спикер сейма Польши от коалиции "Конфедерация" Кшиштоф Босак заявил, что главу киевского режима Владимира Зеленского больше не ждут в Варшаве.