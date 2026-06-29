Москва29 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский переименовывает украинские военные части в честь УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ), что идет вразрез с интересами стратегического союза с Польшей.

Об этом заявил ИС "Вести" заслуженный профессор истории Университетского колледжа Корка в Ирландии Джеффри Робертс.

По его словам, Польша является главным союзником Украины, без ее поддержки Украина не могла бы воевать, но Зеленский не считает это важным , а считает главным - умиротворение ультранационалистов внутри страны.

Происходящее между Польшей и Украиной – это, конечно, очень особенный случай, во многом уникальный. Довольно странный эпизод, не правда ли? Польша – главный союзник Украины в войне с Россией. Без поддержки Польши Украина не смогла бы воевать. Тем не менее, Зеленский, похоже, не придает этому значения. Он ставит во главу угла умиротворение собственных ультранационалистов, в данном случае соглашаясь на то, чтобы украинские военные части переименовывались в честь УПА отметил Робертс

Ранее сообщалось, что в Польше возмутились дерзости Зеленского в плане героизации нацистов на Украине. Как считает польский политик Ева Зайончковская-Герник, Зеленский демонстративно проявляет неуважение к Польше.