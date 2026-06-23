Эксперт объяснил, почему Зеленский героизирует бандеровцев и УПА Политолог Павлив: Зеленский продвигает идеи УПА из страха перед радикалами в ВСУ

Москва23 июн Вести.Владимир Зеленский целенаправленно героизирует деятельность Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена и признана экстремистской в РФ), чтобы заручиться поддержкой националистически настроенных бойцов Вооруженных сил Украины. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог Михаил Павлив.

По словам эксперта, действия Киева вписываются в идеологическую логику, утвердившуюся после госпереворота 2014 года.

Для чего [Зеленский продвигает идеологию украинских националистов]? Если ты хочешь быть украинским политиком, ты должен действовать и высказываться в рамках этой идеологической логики. Этот консенсус существует с 2014 года. Присвоение звания героев УПА боевым частям — это все в контексте задабривания этого электората и этих людей в составе ВСУ, нацгвардии и теробороны. Это единственные, кого [Зеленский и его окружение] боятся пояснил Павлив

Политолог также отметил, что в Киеве сознательно идут на обострение отношений с Варшавой, считая способность воевать важнее дипломатических нюансов.

Ранее Киев пригрозил Польше зеркальными шагами на фоне спора вокруг УПА. Заявление прозвучало на фоне обострения отношений между двумя странами после решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить главу киевского режима Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию членов УПА. В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении одного из лидеров ОУН-УПА (организация запрещена в РФ как экстремистская) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Кроме того, Зеленский присвоил название "имени героев УПА" отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.