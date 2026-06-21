Мирошник: героизация УПА даст Варшаве повод не пускать Украину в Евросоюз Мирошник: героизация УПА – повод для Польши блокировать Украине путь в ЕС

Москва21 июн Вести.Политика Киева по героизации Украинской повстанческой армии (УПА - признана экстремистской, запрещена на территории России) и его реакция на возмущение Польши по этому поводу, предоставляет Варшаве "легальный мотив" для противодействия вступлению Украины в ЕС, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он отметил, что тенденция героизации националистических фигур, таких как Степан Бандера, наблюдается на Украине не первый год. Дипломат напомнил, что ранее экс-президент Украины Виктор Ющенко предпринимал попытки присвоить Бандере звание героя Украины, а теперь к числу сторонников Бандеры и, по словам Мирошника, "немецких коллаборационистов" открыто присоединились и бывшие президенты республики Леонид Кучма и Петр Порошенко.

Дипломат охарактеризовал в беседе с ТАСС текущую позицию Киева как "театральный демарш" в ответ на польское возмущение героизацией нацизма на Украине.

Мирошник спрогнозировал, что подобный подход станет серьезным препятствием на переговорах о вступлении Украины в Евросоюз.

Это и к лучшему, их (Украину - прим.ред.) все равно туда принимать никто не планировал, но теперь у поляков есть официальный мотив объяснить, почему они не хотят видеть бандеровцев в ЕС сказал посол

Ранее Пушков высказался об обвинениях Украины в неонацизме со стороны России.