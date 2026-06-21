Пушков: обвинения РФ в адрес Киева в неонацизме обретают новую доказательность

Пушков высказался об обвинениях Украины в неонацизме со стороны России Пушков: обвинения РФ в адрес Киева в неонацизме обретают новую доказательность

Москва21 июн Вести.Обвинения Украины в неонацизме со стороны России приобретают новую доказательность, а соответствующие доводы — новых сторонников.

Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По его мнению, Украина открыто демонстрирует приверженность героизации "укронацистов", сотрудничавших с Гитлером, причем делает это не только внутри страны, но и на мировой арене.

Обвинения Украины в неонацизме со стороны России приобретают новую доказательность, а наши доводы - новых сторонников написал Пушков

Ранее Пушков заявлял, что убеждения правящих на Украине элит основаны на воспоминаниях о "демонах прошлого", которыми выступают местные националисты и пособники нацистов времен Второй мировой войны.